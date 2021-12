Česká herečka má covid: Už DRUHÝKRÁT tento rok!

Iva Pazderková začiatkom marca porozprávala o tom, ako u nej prebiehalo ochorenie Covid-19. V rozhovore pre televíziu Prima vtedy bolo ešte počuť následky na jej hlase. „Ja okrem zápalu pľúc som mala tak nejako všetko – horúčky, bola som trochu dýchavičná, zahlienená, upchatý nos, dutiny. Po pár dňoch sa mi začali robiť pľuzgieriky po celom tele, bolo to také blbé, zvracanie, črevné ťažkosti, obrovský tlak za očami, nemohla som sa vôbec pozrieť do svetla, a samozrejme strašné vyčerpanie,” uviedla Iva. A vtedy naozaj netušila, či prežije.

Zdroj: Tv Prima

Aktuálne na sieti Twitter prezradila, že s koronavírusom bojuje opäť. „Idem druhé kolo C+. Očkovaná, takže oproti februáru je to naozaj len "chrípočka". Stále mám síce trochu strach, aby sa to "nerozbehlo" a neboli následky ako prvý raz,” uviedla, ale ako dodala, očkovanie v nej budí nádej, že horšie to už nebude: „Vďakabohu za dobu a krajinu, kde máme zdarma vakcíny, ktoré zachraňujú životy a zdravie.”

Neskôr sa prihovorila fanúšikom na Instagrame priamo z postele. „Samozrejme je to oveľa lepšie, lebo prvý raz som ho prekonala už vo februári a tiež preto, že som očkovaná. Viem, o čom hovorím, lebo ten prvý, to nebola vôbec spanilá jazda, bola to ostrejšia záležitosť,” zopakovala opäť dôležitosť očkovania.

Našli sa samozrejme aj takí, ktorí jej práve toto vyčítali. Iva všetkých uistila, že žiadne peniaze za podporu vakcinácie nedostala a vyrátala dôvody, prečo očkovanie vôbec podstúpila. „Tá propaganda s tým očkovaním, ako mi niektorí píšete – ja som sa nechala očkovať preto, lebo som po prvom covide nemala dosť protilátok a preto, že verím vede a tým, ako som ho mala strašný (covid), tak sa ho bojím. Ďalší dôvod je ten, že keď sa človek nakazí, tak ja nechcem, aby som okolo seba pľula väčšie, než nevyhnutne malé množstvo. Teraz samozrejme na nikoho pľuť nebudem, lebo som v izolácii. Opatrujte sa, rešpektujte sa a majte sa radi,” povedala vo videu.

Zdroj: Instagram IP