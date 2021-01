Slávna herečka meditovala v bikinách: Jej horúce FOTO rozpáli každého!

V šoubiznise je viacero krások, ktoré ani s pribúdajúcimi rokmi nestrácajú svoj śarm a sexepíl. Patrí k nim rozhodne aj herečka Salma Hayek. Tá začiatkom septembra oslávila 54. narodeniny, avšak pri pohľade na ňu to znie neuveriteľne.

Dôkazom sú aj zábery, ktoré umelkyňa zverejňuje na Instagrame. Keď ide o fotky, na ktorých je nenalíčená, ohuruje prirodzenou krásou. Ak sa so svetom podelí o momentky v bikinách, na jej postavičke by ste márne hľadali nejaké nedostatky.

Ktovie, či na tom má podiel aj to, že Salma je s pribúdajúcim vekom oveľa viac sebavedomejšia ako zamlada. Avšak kritizuje to, že v šoubiznise musia ženy čeliť prehnaným nárokom. „Je to šialené. Ženy musia byť oveľa lepšie, než mužskí kolegovia. Stále musíte byť dobrou matkou a manželkou. A tiež musíte byť štíhla a vyzerať na 20, hoci máte 40 rokov,” uviedla v rozhovore pre The Guardian krásna herečka.

54-ročná Salma Hayek vyzerá v bikinách jednoducho božsky. Zdroj: Instagram

