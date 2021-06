Moderátorka (50) zverejnila FOTO v bikinách: Z reakcie hejtera vám bude na grc!

LONDÝN - Šokovalo a zarmútilo ju to! Julia Bradbury (50) je moderátorkou, ale prezentuje sa tiež ako vyznávačka zdravého životného štýlu. Na sociálnej sieti Instagram má viac ako 100-tisíc followerov, s ktorými sa delí o rôzne zaujímavé momentky. Nedávno pridala záber v bikinách a... Musela čeliť aj ozaj nevhodným a nepríjemným komentárom.

Zdravá strava a praviedlný pohyb sú pre Juliu Bradbury samozrejmosťou. Aj s followermi sa občas delí o svoje rady a tipy. Popri pozitívnych komentároch a reakciách sa však známa moderátorka stretáva aj s druhou skupinou followerov. Do nej patria jedinci, ktorí si myslia, že vo svete internetu môžu robiť, čo len chcú...

Ako tmavovláska najnovšie priznala, na hejty je celkom zvyknutá. Sú však situácie, ktoré ju aj napriek tomu zarmútia. „Veľmi ma zaskočilo, keď mi pod záber v plavkách ktosi napísal, že vyzerám, akoby som práve ukončila chemoterapiu. Takéto niečo ma dokáže veľmi zarmútiť,” uviedla pre The Sun moderátorka. Spomínaný komentár je necitlivý nielen voči nej, ale rovnako tak aj smerom k ľuďom, ktorí s rakovinou bojujú. „Toto online zosmiešňovanie je ohavné. Pripadá mi to ako šikana v škole a je veľmi nebezpečné. Niektorých jedincov to môže dohnať až k depresiám,” dodala.

Julia však hejterom odkazuje, že ju nezastavia a nijakým spôsobom neodradia. „Propagujem pozitívne vnímanie ženského tela. A po 50-ke je to zvlásť dôležité. Takže v tom budem aj ďalej pokračovať,” uzavrela moderátorka, ktorej príroda nadelila štíhlu postavu a podľa vlastných slov pri výške 175 cem váži zhruba 61 kg.

