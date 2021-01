Známa Slovenka prehovorila, prečo dcérka vyrastá bez otca: Opustil ju kvôli inej!

BRATISLAVA - Vo februári 2017 sa z Lucie Sládečkovej, známej ako Lucid, stala mama. Slovenská vizážistická ikona na svet priviedla dcérku, ktorá dostala meno Lýdia. Dievčatko onedlho oslávi štyri rôčky, no blondínka známa z televízie Joj je na jej výchovu sama...

Teda aspoň, ako sa to vezme. Maličká vyrastá s maminou a starou mamou Lýdiou. Netreba dodávať, že v tejto rovnici akosi chýba otec. S tým Lucia prestala tvoriť pár už predtým, ako sa jej dcérka narodila, od seba išli len krátko po tom, čo vizážistka zistila, že je tehotná. Svojho času sa dokonca vyjadrila, že hoci otec Lýdie dostal príležitosť, aby si so svojím dievčatkom vybudoval vzťah, skončilo to opäť sklamaním.

Najnovšie prostredníctvom svojho Instagramu poodhalila, čo viedlo k tomu, že malá princezná nevyrastá s obomi rodičmi. Jedna z fanúšičiek sa na Instagrame opýtala na túto pomerne citlivú tému. A Lucia dala síce stručne, no úplne jasne najavo, čo sa stalo. „Nežijem s ním. To je tak, keď sú ženy uponúkané v tejto dobe... A muži nevedia odolať,” vyjadrila sa vizážistka, z čoho je zjavné, že do ich vzťahu vstúpila iná žena...

Takto sa Lucid vyjadrila k tomu, prečo s otcom malej Lýdie nežije Zdroj: Instagram L.S.

Malej Lydke však momentálne zrejme nič nechýba. Po trpkom sklamaní našla vizážistka obrovskú oporu v svojej mame, ktorá jej s dcérkou pomáha. Vďaka príspevkom na sociálnych sieťach vidno, že dievčatá tvoria perfektný tím a maličká je naozaj mimoriadne šťastné, veselé a usmievavé dieťatko. Ako to nakoniec dopadne s otcom, sa zrejme ukáže, keď bude staršia...