Mladá mama (†35) z televíznej šou spáchala samovraždu: Obesila sa vo fitnes centre...

Zuzana sa v relácii o varení objavila dvakrát - pri prvom účinkovaní sa totiž stala víťazkou a neskôr si „merala sily” s ďalšími šampiónmi. V čase prvého nakrúcania bola vydatá, neskôr sa rozvádzala.

Zdroj: Tv Prima

A práve rozvod spôsobil, že jej život sa obrátil hore nohami. Majiteľka fitnes štúdia totiž prišla o svoje dve dcéry. Súd ich zveril práve jej exmanželovi a ona mala povolené len občasné návštevy.

Tá mladšia sa pritom narodila len v roku 2019. „Víkendy bez detí príliš nezvládam, veľmi mi chýbajú. A psychologičku mám od pôrodu, keď ma Filip opäť zabudol v pôrodnici rozrezanú po cisárskom, bez plienok, vody, oblečenia... S plačom som si požičiavala veci v pôrodnici. Čo asi robil... že? Tri dni v kuse,” posťažovala sa v máji 2020 na sieti Instagram. Ako dodala, prvý pôrod tiež nebol bezproblémový. „Ten bol z pohľadu manželov horší... To som sa ešte hanbila za to, ako to medzi nami je,” uviedla.

Zdroj: Instagram ZD

Nie je známe, prečo boli dievčatá zverené otcovi, ale Zuzana to vnímala ako veľkú nespravodlivosť. „Deti patria k mame a nie k otcovi, ktorý ich rozhadzuje po babičkách,” vyhlásila v októbri na sociálnej sieti. „Najviac ma mrzí, že tie moje dve krásne ratolesti majú za otca človeka, ktorý si zlosť z rozchodu a z toho, že som mu nedala toľko peňazí, koľko chcel, vybíja na nich. Je to za mňa poľutovaniahodné a smutné,” vyjadrila sa Zuzana.

Evidentne ale nevidela cestu, ako svoje princezné získať späť. Údajne začala viac popíjať a nakoniec svoj život ukončila. Zamestnanec ju našiel obesenú vo vlastnom fitku. „Kriminalisti preverujú okolnosti tragického úmrtia, ku ktorému došlo v jednom z objektov v Českomoravskej ulici. Podľa prvotných informácií zistených na mieste udalosti nestojí za smrťou cudzie zavinenie. S ohľadom na rodinných príslušníkov sa nebudeme k celej veci viac vyjadroval,” citoval hovorcu pražskej polície Jana Rybanského portál CNN Prima News.