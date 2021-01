Kuly a jeho rodina dostali covid: Syn to chytil v škôlke... Ani im nedali vedieť!

NITRA - Koronavírus sa postaral o krušné chvíle ďalšej známej rodiny. Nákaza neobišla lídra skupiny Desmod Mária "Kulyho" Kollára a jeho manželku so synčekom Christianom (5). Domov to vraj, paradoxne, "priniesol" práve najmladší člen domácnosti.

Kollárovci s koronavírusom zápasili ešte počas sviatkov. Všetko to začalo celkom nevinne. „Covid sme chytili od malého, pretože ho mali v škôlke. Jedna pani učiteľka, myslím, bola pozitívna. Začalo sa to tým, že malý dostal soplík, tak sme si povedali, že ostane doma,” povedal Kuly pre portál eReport.sk. Lenže manželia si potom spomenuli, že do materskej školy ešte musia predsa len zavolať.

Ibaže rodičom malého Christiana sa nikto neozýval. „Potom nám napadlo, že sme ho zabudli odhlásiť z obedov. Keď sme do škôlky volali, nik nám nedvíhal a manželka následne vypátrala, čo sa stalo. Škôlka bola zatvorená, pretože bola pozitívna,” vysvetlil spevák. Táto situácia by sa zrejme nejednému z nás zdala čudná. Predsa len, človek by zrejme počítal s tým, že pokiaľ sa v škôlke vyskytne pozitívny pedagóg, rodičia sa o tom dozvedia, aby sa mohli k celej veci patrične postaviť.

Kuly a jeho rodina počas sviatkov prekonali koronavírus. Zdroj: Instagram Mário Kuly Kollár

Koronavírusom sa napokon nakazili všetci traja. „Malý mal, našťastie, len soplík, ako som spomínal, asi štyri dni, a to sme ešte vtedy nevedeli, že ide o kovid. Prvá to poriadne schytala manželka, mala aj horúčky, tiež asi štyri dni, boleli ju svaly, kĺby, potom sa to začalo zlepšovať. Čo je zvláštne, a to sme mali obaja – pálenie kože. Ako keby som ležal na horúcej platni a bolo úplne jedno, na ktorej strane tela,” prezradil Kuly s tým, že jeho osobne neminula ani strata čuchu a chuti.

Malého Christiana vraj potrápili len soplíky, Kulyho manželka Lucia však na tom bola horšie. Zdroj: Instagram Mário Kuly Kollár

„Akurát na Vianoce, keď bolo navarené a napečené, čo bola veľká sranda, pretože to bolo, akoby som žul štrk. Ja som zistil, že to na mňa nastupuje, tak, že manželka mi kúpila ako jeden z darčekov parfum. Darmo som ňuchal, nič som necítil. Tak mi dala pod nos vonnú sviečku, znova nič a ona hovorí: Tak už je to tu,” zaspomínal si Kuly, ktorý sa netají tým, že sa rád dobre naje, navyše, jeho manželka je vraj naozaj výborná kuchárka.

Napokon však všetko dobre dopadlo a dnes už sa celá rodinka teší, že nákazu sa im podarilo prekonať. „Teraz sme už zdraví, sme po karanténe a testy máme negatívne,” dodal na záver spevák.