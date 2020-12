Zostarnutí lupiči zo Sám doma: Jedného žena miluje, tá druhá si najala vraha!

Aj keď oboch spomínaných pánov si väčšina ľudí spája najmä s filmami Sám doma, obaja už v ćase nakrúcania (rok 1990) mali za sebou celkom slušnú hereckú kariéru.

Daniel Stern, mladší z dvojice, dokonca neskôr zasadol na režisérsku stoličku a je o ňom tiež známe, že je talentovaným sochárom.

Daniel Stern na zábere zo začiatku roka 2020. Zdroj: profimedia.sk

Čo sa týka súkromia, Daniel sa v roku 1981 oženil S Laurre Mattos, s ktorou má syna Henryho a dcéry Sophie a Ellen Marie. Herec bol pred pár rokmi aktívny aj na sociálnych sieťach, kde svojej manželke verejne vyznával lásku. „V deň, keď sme mali svadbu, tak som si myslel, že ju milujem celým svojim srdcom a dušou. Kto vtedy vedel, že to je len začiatok. Môj život bez nej by bol ničím. Dala mi takmer všetko, ćo je pre mňa dôležité - domov, deti, lásku, podporu a to najhlbšie priateľstvo, aké si vôbec dokážem predstaviť. Naozaj si môj život bez nej nedokážem predstaviť,” znie v jednom z príspevkov.

Daniel Stern s manželkou Laurre kedysi. Zdroj: Instagram

Daniel Stern sa môže pochváliť stabilným manželstvom. Zdroj: Instagram

Daniel Stern so svojimi blízkymi. Zdroj: Instagram

V porovnaní s filmovým Marvom, jeho parťák Harry šťastie v láske príliš nemal. Joe Pesci má podľa dostupných infromácií za sebou tri rozvody. Najviac sa vie o jeho tretej manželke - bývalej modelke a herečke menom Claudia Haro. Ich manželstvo trvalo v priebehu rokov 1988 - 1992 a majú spolu dcéru Tiffany.

Joe Pesci s dcérou Tiffany na fotografii z roku 2009. Zdroj: profimedia.sk

V roku 2007 požiadal Pesci o ruku aj svoju vtedajšiu frajerku Angie Everhart. Rok na to však namiesto svadby prišiel rozchod.

Ale späť k hercovej tretej manželke Claudii. Tá sa postarala o poriadny škandál, keď vyšlo najavo, že si v roku 2000 najala nájomného vraha na svojho druhého manžela - Garretta Warrena. Ten spomínaný útok, keď ho postrelil do hrude, krku, ľavého boku a pravého oka, prežil, avšak o spomínané oko prišiel.

Koncom roka 2005 bola Harro zadržaná a v roku 2012 jej vymerali trest 12 rokov za mrežami. Prepustená bola v lete 2019.

Joe Pesci síce je v hereckom dôchodku, avšak raz za čas sa ešte pred kamery postaví. Je tiež talentovaným hudobníkom. A aj keď sa mu v súkromí príliš nedarilo, môže sa aspoň pochváliť soškou Oscara za výkon vo filme Mafiáni (1991). Prestížnu sošku mal na dosah aj nedávno a to za pôsobenie vo filme The Irishman.