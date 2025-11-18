VEĽKÁ POCTA pre Bridget Jones: Pozrite, má vlastnú sochu!

LONDÝN - Čo poviete, vydarila sa?! Pri mene herečky Renee Zellweger (56) si hádam každý vybaví kultovú filmovú sériu Denník Bridget Jonesovej, ktorá ju najviac preslávila. Od nakrúcania prvej časti ubehlo 25 rokov a pri tej príležitosti sa Bridget ušlo krásnej pocty.
V týchto dňoch totiž na londýnskom Leicester Square pribudla socha s jej podobizňou. Scenes in the Square je chodník, ktorý zdobia sochy ikonických postáv. Spomenúť možno napríklad Mr. Beana, Mary Poppins, Laurela a Hardyho, Paddingtona, Batmana, Harryho Pottera, či Bugsa Bunnyho.
Ako herečka Renee Zellweger pri slávnostnom odhalení sochy poznamenala, je pre ňu veľkým požehnaním, že sa úlohe Bridget Jones mohla tak dlho venovať. „Myslím si, že tá socha je oveľa rozkošnejšia, než ja,” poznamenala s pobavením.
Slávnostného ceremoniálu sa pochopiteľne zúčastnila aj samotná autorka Bridget Jonesovej - Helen Fielding, či režisér Michael Morris, alebo herci, ktorí účinkovali v poslednom filmovom spracovaní. Predstavitelia milovaného Marka Darcyho a Daniela Cleavera - Colint Firth a Hugh Grant tam chýbali...
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%