Hviezda z Kúzelnej opatrovateľky zomrela: Herec mal len 25 rokov!

Šokujúcu správu o úmrtí Raphaëla Colemana (†25) potvrdil jeho otčim Carsten Jensen. Napriek tomu, že Raph nebol jeho vlastným synom, mali spolu dobrý vzťah. „Myslím si, že neexistuje nič, čo by vás prinútilo brať smrť nespravodlivou a bezvýznamnou, než to, keď umrie mladý človek. Práve to sa stalo mojej manželke Liz, ktorej najmladší syn Raph, len 25-ročný, zomrel minulý piatok. Skolaboval bez predchádzajúcich zdravotných problémov uprostred joggingového výletu a nepodarilo sa ho oživiť,“ napísal na sociálnu sieť Carsten, ktorý ho mal rád ako vlastného. „Spoznal som Rapha, keď mal šesť rokov a boli sme si tak blízki,“ spomína Jensen.

Správu o smrti Raphaëla Colemana zdieľal na Facebooku jeho otčim. Zdroj: Facebook C.J.

So smutnou správou sa podelila na svojom twitterovom účte aj Raphaëlova mama Liz, ešte v piatok, keď ku skonu mladého aktivistu došlo. „Odpočívaj v pokoji, môj milovaný syn Raphaël Coleman, a.k.a. Iggy Fox. Umrel počas robenia toho, čo miloval, pracujúc na ušľachtilej veci pre všetkých. Jeho rodina na neho nemôže byť pyšnejšia. Oslávme všetky jeho úspechy, ktoré dosiahol počas svojho krátkeho života a vážme si jeho odkaz,“ napísala zronená Liz, ktorá prišla o najmladšieho syna.

Mama Raphaëla Colemana Liz Jensen je zo smrti svojho najmladšieho syna zronená. Zdroj: Twitter

Raphaël Coleman sa zapísal do pamäti verejnosti ešte ako dieťa, keď stvárnil jedno z neposlušných detí, Erica Browna, vo filme Kúzelná opatrovateľka. Zahral si tak po boku Emmy Thompson či Colina Firtha. V poslednej dobe bol však známy ako aktivista venujúci sa klimatickým podmienkam.