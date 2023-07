Obrovská radosť legendárnej Bridget Jones: ZÁSNUBY s o 10 rokov mladším fešákom!

Slávna herečka a sympatický moderátor tvoria pár od roku 2021. Ako najnovšie informuje The US Sun, dvojica sa nedávno v tajnosti zasnúbila a plánujú svadbu. „Svoje plány držia v tajnosti. Neplánujú žiadne veľké verejné vyhlásenia. Ich vzťah je silný a sú do seba veľmi zamilovaní. Už sa nevedia dočkať, kedy z nich budú manželia,” uviedol zdroj z ich okolia.

Ant sa pred pár dňami na sociálnej sieti Instagram pochválil vydarenými zábermi, na ktorých pózuje so svojou láskou a svojimi dvoma deťmi. Ako vidno, aj oni si slávnu herečku obľúbili a cítia sa v jej spoločnosti dobre.

Herečka, ktorá sa preslávila postavou večnej smoliarky v láske - Bridget Jones, bola v minulosti vydatá za country speváka Kennyho Chesney. Ich manželstvo trvalo len štyri mesiace. V roku 1999 u o ruku požiadal komik Jim Carrey. Namiesto svadby však vtedy prišiel rozchod. O zásnubách sa hovorilo aj v čase, keď tvorila pár s Bradley Cooperom.

Anstead má za sebou dve nevydarené manželstvá. S prvou ženou Louise boli spolu v rokoch 2005 - 2017 a majú spolu syna a dcéru. V roku 2018 sa oženil s Christinou Hall, s ktorou má syna Hudsona. Rozviedli sa v roku 2021.