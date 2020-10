Vyše 8 miliónov pre exfrajera: Šokujúci krok Lucie Bílej... Môže na to doplatiť jej syn!

PRAHA - Tak toto sa často nevidí! Lucie Bílá sa pred piatimi rokmi rozišla s podnikateľom Petrom Makovičkom. Dôvody ich rozchodu doteraz verejne známe nie sú, ale vzťahy majú evidentne stále vynikajúce. Speváčka dokonca urobila ústretový krok voči expriateľovi, pričom na to môže doplatiť jej jediný syn Filip.

Pred aktuálnym partnerom Radkom Filipim mala Lucie B9lá vzťah s Petrom Makovičkom. Po 6 rokoch však prišiel v roku 2015 nečakaný rozchod. No dvojica na seba v žiadnom prípade nezanevrela.

Lucie Bílá s Petrom Makovičkom a synom Filipom Zdroj: Profimedia

Podnikateľ patrí k tým expartnerom, s ktorými má speváčka naďalej vynikajúci vzťah. „Mala som šťastie na troch osudových mužov, ktorí dodnes majú v mojom živote význam a hrajú v ňom rolu. A títo traja muži, Petr Kratochvíl, Václav Noid Bárta a Petr Makovička, sú moji rytieri. Keby sa mi čokoľvek stalo, títo traja sa oblečú do zbroje a budú sa za mňa biť,” uviedla umelkyňa pred časom pre iDnes.cz.

S Makovičkom dokonca podniká v oblasti predaja kávy a v marci ju bol podporiť na obnovenej premiére muzikálu Addams Family. Lenže Lucie urobila voči bývalému frajerovi také gesto, ktoré mnohých určite šokuje.

Bílá totiž podľa zistení extra.cz ručí Makovičkovi za úver v hodnote vyše 8,5 milióna českých korún (vyše 310-tisíc eur). Podľa katastra nehnuteľností dala kvôli nemu do zástavy byt, ktorý pred rokmi kúpila pre svojho syna Filipa.

Zdroj: Instagram LB

Ak by teda Petr úver riadne nesplácal, doplatiť na to môže práve speváčkin milovaný syn, ktorý by prišiel o strechu nad hlavou.