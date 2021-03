Slovenský farár prišiel do Markízy a... Wau! Aj vy padnete na zadok

BRATISLAVA - Zaslúži si vašu pozornosť! V markizáckom Teleráne sa počas pracovného týždňa vystrieda viacero hostí. V tom štvrtkom sa okrem športovca Borisa Valábika (35) ocitol aj iný charizmatický muž. A to katolícky kňaz Martin Šafárik (38), ktorý je veľmi dobrým priateľom českej slávice Lucie Bílej (54). To však nie je to jediné, čím tento netradičný slovenský farár zaujme.

„Čau ségra,” takýmito slovami sa zvítal Martin Šafárik so speváčkou Lucie Bílou, keď bol vo štvrtok hosťom v Teleráne a telefonicky sa spojili s českou hviezdou. Dvojica moderátorom a divákom hovorila o ich silnom priateľskom vzťahu, i o tom, ako sa spoznali. „Netušila som, čo je to za bytosť. Zoznámili sme sa na ulici v Bratislave keď ma požiadal o spoločnú fotku. Ja som na to zvyknutá, ale vôbec som netušila, že sa v ňom skrýva taký neuveriteľný spevák, báječný maliar, skvelý človek a ešte aj katolícky kňaz,” nešetrila chválami tmavovláska, ktorá sa pozná aj s celou jeho rodinou.

FOTO: Lucie Bílá a Martin Šafárik sú spriaznené duše.

Martin a Lucie sú spriaznené duše a ako poznamenali, spája ich nielen láska k umeniu, ale aj k ľuďom. Za sebou majú viacero spoločných vystúpení a sympatický farár, rodák z bratislavskej Petržalky, si zaslúži pozornosť aj vďaka svojim obrazom. Dokonca za svoju tvorbu získal aj Cenu Martina Benku.

VIDEO: Martin Šafárik chcel byť od útleho detstva kňazom. Po skončení ZŠ študoval operný spev na Cirkevnom konzervatóriu a niet pochýb, že má ozaj talent.

Šafárik púta pozornosť i zjavom, ktorý rozhodne nie je typický pre katolíckeho kňaza. Ako priznal, venuje sa bojovým umeniam, najmä thajskému boxu. „Vidno to na tebe. Keď si prišiel do štúdia, tak sme riešili, čo tu máme za SBS-kára, ale potom si sa otočil a už sme zistili, že si to ty,” poznamenal s pobavením moderátor Tomáš Juríček.

Na ňom, i jeho kolegyni Kvetke Horváthovej bolo vidno, že stretnutie s týmto hosťom bolo pre nich ozaj príjemné. A niet pochýb, že pozitívne pôsobil aj na mnohých televíznych divákov.

Slovenský kňaz Martin Šafárik sa okrem iného venuje aj thajskému boxu. Zdroj: TV Markíza

Slovenský farár Martin Šafárik bol hosťom markizáckeho Telerána. Zdroj: TV Markíza