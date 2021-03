Bolestné priznanie známej speváčky: Ako 15-ročnú ju znásilnili a potom... Preboha!

Slávna speváčka si prešla peklom.

Zdroj: pixabay

LOS ANGELES - Prešla si peklom! To je verejnosti o speváčke a herečke Demi Lovato (28) dobre známe. Jej problémy s drogami vyvrcholili v roku 2018, keď sa predávkovala a jej život visel na vlásku. Už čoskoro bude mať premiéru jej dokument s názvom Dancing with the Devil. Umelkyňa pred kamerami hovorila aj o svojom sexuálnom živote. A informácie, ktoré prezradila, sú priam šokujúce.