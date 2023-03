Kyprá modelka provokuje fotkami: Intímne partie zakryla len kabelkou a... FUJ, tak to je NECHUTNÉ!

Galéria fotiek (2) Ashley Graham

Zdroj: SITA

LOS ANGELES - Plus size modelka Ashley Graham (35) sa v posledných dňoch dostala do povedomia širšej verejnosti najmä vďaka rozhovoru, ktorý viedla počas odovzdávania Oscarov s Hughom Grantom (62). No známa je aj ako žena, ktorá nemá hanby - v minulosti si napríklad odfotila chlpaté podpazušie. No a najnovšie? Najprv sa zvečnila takmer úplne nahá a potom... FUJ, toto je vážne nechutné!