Najlacnejšia svadba v histórii kráľovskej rodiny: Princezná Beatrice si všetko požičala... Na obrade len 20 ľudí!

Princezná Beatrice a 37-ročný milionár Edoardo Mapelli Mozzi rozhodne nemajú hlboko do vrecka. Aj napriek tomu sa však rozhodli, že nebudú robiť žiadnu veľkolepú svadbu. Síce pôvodne plánovali mať na svojom veľkom dni 150 ľudí, napokon ich skresali na 20 najbližších.

Rozšafní neboli ani pri výbere svadobných šiat a šperkov. Hoci pri kráľovských svadbách býva zvykom, že sa do týchto vecí investujú obrovské peniaze... Len pre predstavu, šaty Meghan stáli približne 100 tisíc libier. Beatrice si ale tie svoje požičala od babičky.

Išlo o exkluzívny kúsok pretkaný diamantmi, ktoré mala kráľovná na sebe v roku 1962 na premiére filmu Lawrence z Arábie. Zbytočné investície nemala ani pri doplnkoch. Alžbeta II. požičala neveste diamantovú tiaru, ktorá jej zdobila hlavu v roku 1974 na vlastnej svadbe.

Princezná Beatrice si požičala šaty aj tiaru od babičky - kráľovnej Alžbety II. Zdroj: TASR/Benjamin Wheeler/Royal Communications of Princess Beatrice and Edoardo Mapelli Mozzi via AP

Zábava bola tiež na skromnejšej úrovni, než sú členovia monarchie zvyknutí. Pre deti si manželia pripravili skákací hrad, hudbu zabezpečoval jukebox s výberom klasických aj moderných hitov. Hostia si mohli pochutiť na čapovanom pive a zmerať sily pri terči.

Dokonca nezabezpečovali ani dopravu na miesto obradu - hostia sa tak museli dopraviť na vlastné náklady. Svadba, ktorá v piatok prebehla v úplnej tajnosti, sa tak konečnou sumou ani zďaleka nepriblíži honosným obradom, ktoré mali Meghan a princ Harry (34 miliónov libier) či Kate a princ William (takmer 24 miliónov libier).