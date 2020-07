Bizarný dar od princa pre Kate: Preboha, William, to nemyslíš vážne!

O princovi Williamovi svojho času snívala nejedna dievčina. Okrem toho, že má modrú krv, bol tiež veľký fešák s blonďavými vlasmi a modrými očami. Zdá sa však, že v niektorých situáciách nebol príliš ideálnym partnerom.

Svoje by o tom vedela hovoriť jeho manželka Kate, s ktorou sa zoznámili počas vysokoškolského štúdia. Nedávno sme na topkách spomínali, že ich zoznámenie sprevádzal úsmevný trapas, Ako prešľap však možno označiť aj bizarný darček, ktorý William svojej milej v začiatkoch vzťahu venoval.

„Raz som mojej manželke kúpil ďalekohľad. Doteraz mi to neodpustila. Len na mňa nechápavo pozerala, prečo som jej niečo také kúpil. Úprimne, netuším, prečo som si vtedy myslel, že to je dobrý nápad. Snažil som sa sám seba presvedčiť, že sa mi ten nápad páči a že aké úžasné je vidieť tak do diaľky,” uviedol William v rámci rozhovoru na BBC Radio Five.

Našťastie, ani táto skúsenosť Kate neodradila od toho, aby vo vzťahu s princom pokračovala. Napokon sa stala jeho manželkou a majú tri ratolesti. Mnohí ich vnímajú ako veľmi sympatický pár. Vy tiež?