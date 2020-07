Česká „blbá blondína“: V plavkách vyzerá božsky, ale... Úplne vypatlaná!

Iva Pazderková je dnes uznávanou herečkou a uplatnila sa aj ako porotkyňa v šou Tvoje tvář má známý hlas. Mnohí si ju však ešte pamätajú ako komičku, keď v stand-up šou vystupovala ako blbá blondína.

Aktuálne sama seba označila za vypatlanú. Podarilo sa jej totiž nezbaliť si na dovolenku plavky. No nie len tak hocijaké, ale také, ktoré po dlhých rokoch s námahou a s asistenciou nemilosrdných svetiel v skúšobných kabínkach vyberala priamo pre tento výlet.

„Ten pocit, keď ležíte celkom esteticky a monochromaticky u rodičov na terase a netušíte, že o pol hodiny odídete bez týchto nových plaviek, ktoré ste si po 10 rokoch v pote tváre a s bolesťou ega kúpili (svetlá a zrkadlá v skúšobných kabínkach vo svojej súčasnej podobe by mali byť nelegálne a trestné!!!), pretože idete po neviemkoľkých rokoch na dovolenku k moru,” zverila sa Iva fanúšikom na Instagrame.

Zdroj: Instagram IP

Treba uznať, že vybrala naozaj dobre a je škoda, že tieto plavky zostali zabudnuté v Česku. „Ničnetušiaca vypatlaná Ivuška, ktorá podstúpi to martýrium kupovania bikín znova, utratí znovu peniaze, znovu zaplače pri pohľade do kabínkového zrkadla, znovu bude riešiť, či naozaj v tých, čo sa jej páčia najviac, vyzerá ako riaditeľka vápenky. (No... vyzerám. Vo všetkých. Som strašná beloba),” uviedla Pazderková.

Nakoniec však dospela k záveru, že kým rieši plavky k moru, má obrovské šťastie, pretože nie každý má šancu vidieť more na vlastné oči.