Hviezda šou Tvoja tvár odhodila zábrany: Vyzliekla sa donaha!

Ryšavá herečka Iva Pazderková, ktorá hviezdila v šou Tvoje tvář má známy hlas, sa dala na otužovanie a potešila tým zrejme všetkých fanúšikov mužského pohlavia. Na záberoch, ktorými sa pochválila na Instagrame, je totiž v Evinom rúchu a má za sebou svoju premiéru na nudapláži.

Iva Pazderková v šou Tvoje tvář má známy hlas ako Pink. Zdroj: Tv Nova

K otužovaniu ju pritom inšpirovala herecká kolegyňa Eva Holubová, ktorá je Slovákom známa najmä z kultových Pelíšok. „Je nielen fenomenálna herečka, úžasná režisérka a fantastická umelkyňa všeobecne. Je predovšetkým jednou z najinšpiratívnejších žien, aké som kedy spoznala! A otužilkyňa,“ začala opis svojho otužovania Pazderková.

„Tak Evi, dnes som už po druhýkrát ponorila svoje boľavé telo do studenej vody s myšlienkou na teba, za chladného počasia a hlasného smiechojačania. A nielen to! Bolo to moje prvé kúpanie na nudapláži v živote! A nebyť teba, ani by mi tam v tomto počasí nenapadlo ísť na výlet, nieto sa kúpať. Ďakujem, ďakujem, ďakujem,“ napísala Iva poďakovanie Eve Holubovej. Pazderkovej zasa zrejme ďakujú muži, ktorých potešila svojimi nahými, no zároveň decentnými zábermi.

Iva Pazderková šla donaha. Zdroj: Instagram I.P.