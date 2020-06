Celeste Buckingham: Koronavírus beriem veľmi vážne, infikovala sa moja kamarátka!

BRATISLAVA - Počas úradovania koronavírusu nezaháľala a má skutočne mnoho noviniek! Reč je o talentovanej speváčke Celeste Buckingham (25), ktorú sme pred pár dňami stretli na jej obľúbenej klinike krásy. Ako každá žena si cez domácu karanténu musela odpustiť profesionálnu starostlivosť v podobe kaderníka, vizážistky či starostlivosti o pleť, teraz si ju ale opäť mohla naplno užiť. No a počas toho sme ju rovno vyspovedali, aby sme zistili, ako sa uplynulé mesiace mala a prezradila nám aj niekoľko zaujímavých pikošiek. Mimochodom, okrem albumu chystá aj novú knihu!

Celeste nemala problém zostať doma a na 100% rešpektovať všetky odporúčania aj nariadenia. No hoci jej doma takmer nič nechýbalo a rozhodne nie je žiadna "primadona", ako každá žena, aj ona mala chuť zveriť sa do rúk profesionálov a nechať sa trošku hýčkať. Veď ktorej žene by sa dobre pozeralo na neupravené vlasy či odrasty?

povedala nám otvorene sympatická speváčka.

Celeste Buckingham si myslí, že Slováci by mali zostať opatrní. Zdroj: Jan Zemiar

Speváčka si ale uvedomovala, že musí zostať zodpovedná a podľa toho sa správa aj teraz, hoci väčšina ľudí už od opatrnosti upustila. „Beriem to veľmi vážne. Ja som z tej skupiny ľudí, ktorá si myslí, že aj napriek tomu, že niektorí majú pocit, že to skončilo, treba si dávať pozor. Nikomu neublíži, že aj keď máme pocit, že sa to ukľudnilo, budeme jeden na druhého dávať pozor,” myslí si Celeste.

V rozhovore nám o tom, ako vnímala koronavírus, povedala viac, prezradila aj to, ako ovplyvnil jej pracovný život, či ako s nákazou bojovala jej kamarátka. Dozvedeli sme sa aj to, čo chystá v blízkej budúcnosti, ako to vyzerá s novým albumom a dokonca priznala, že aktuálne pracuje na svojej prvej knihe. Viac sa dozviete v našom video-rozhovore vyššie!