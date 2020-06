To je ale šupa! Diablica Šarköziová (45) ukázala postavičku v bikinách... FOTO Môže takto vyzerať?!

V slovenskom šoubiznise máme niekoľko žien, ktoré môžu svojím vzhľadom a postavou smelo konkurovať o polovicu mladším dámam. Medzi ne jednoznačne patrí aj Silvia Šarköziová. Talentovaná umelkyňa snáď ešte nikdy nevyzerala zle, práve naopak. Jej charizma, talent a krása sú kombináciou, vďaka ktorej sa stáva ozdobou každej spoločenskej akcie či koncertných pódií.

Tentokrát ale ohúrila niečím celkom iným, a síce svojou perfektnou postavičkou. Fotografia jej tela v bikinách sa najnovšie na sociálnych sieťach objavila vďaka jej dcére Vanesse, s ktorou trávila víkend na slniečku. No a keďže dievčatá chytali bronz, spoločne sa nahodili do plaviek a prekvapenie bolo na svete.

Silvia Šarköziová vyzerá v bikinách skutočne božsky Zdroj: Instagram V.S

Pri pohľade na sexicu, ktorá leží vedľa Vanessky, by si len málokto povedal, že ide o jej maminu. Kráska v bielych bikinách s telom dvadsiatničky je však naozaj Silvia a pokiaľ by na zábere nebola označená, mohlo by sa zdať, že mladá diablica neleží v tráve so svojou mamou, ale kamarátkou či spolužiačkou. No uznajte. Nevyzerá skvele?