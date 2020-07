Nenávidená porotkyňa SuperStar ukázala sestru: Dve blondíny, ale… Veď sa veľmi nepodobajú!

PRAHA - Patricie Pagáčová (31) sa do povedomia slovenskej verejnosti dostala ako jedna z pätice porotcov poslednej série markizáckej šou SuperStar. Hudobný projekt skončil a blondínka si užíva voľno. Najnovšie v spoločnosti svojej sestry. Obidve sú blondínky, ale... Pozrite, veľmi sa nepodobajú!

Patricie a jej sestra Linda si v týchto dňoch zašli spolu zašportovať. Blondínka sa fotkou z ich tenisového „turnaja“ pochválila na sociálnej sieti Instagram. „Sister's match. Dostala som na,“ napísala k záberu Pagáčová a pridala emotikon broskyne, čím mnohí označujú zadok.

Dievčatá Solaříkové sú obe blondínky, no názor na to, či sa na seba podobajú, sa rôzni. „Skoro si nie ste podobné,“ objavilo sa pod fotkou. No objavili sa aj komentáre, že sú ako vajce vajcu. „Ste si hrozne podobné,“ napísala istá Michaela a pridala sa ďalšia fanúšička. „Vy ste dvojčatá?“

Posúďte sami, či sa na seba sestry podobajú.