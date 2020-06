Dcéra monackého kniežaťa sa nehanbí: Na instagrame sa pretŕča bez šiat!

Monacké knieža Albert II

Zdroj: TASR/AP Photo/Kamil Zihnioglu, File

NEW YORK - To sa často nevidí! Od členov kráľovských rodín sa vyžaduje dodržiavanie protokolu a vyhýbanie sa akýmkoľvek škandálom. A hoci sú niektorí jedinci s modrou krvou už aktívni na sociálnych sieťach, o príliš osobné zábery a informácie sa so svetom nedelia. Dcéra monackého kniežaťa Alberta II. však nemá problém vycapiť sa na internet aj odhalená. Pozrite!