Najhlúpejšia miliardárka na svete? Kardashianka chcela byť medzi boháčmi, teraz jej hrozí basa!

Kylie Jenner má síce len 22 rokov, no na svojom mene a úspešne rozbehnutej kozmetickej firme sa jej podarilo zarobiť obrovský balík peňazí. Práve preto sa ocitla aj na titulke magazínu Forbes ako najmladšia miliardárka, ktorá všetko dosiahla vlastnými silami.

Aktuálne však svet obletela informácia, že v skutočnosti jej majetok nie je taký, ako tmavovláska pôvodne prezentovala, a tento titul jej odobrali. Magazín totiž rebríček najbohatších ľudí na svete zostavuje na základe podkladov od boháčov, ktoré poctivo preverujú. No a práve tu mal nastať zádrh.

Kylie sa totiž na čele rebríčka umiestnila dva roky po sebe. V magazíne však pri lepšom nahliadnutí do údajov začalo byť kompetentným niečo podozrivé. Čísla totiž narástli prirýchlo. Mladej boháčke tak teraz hrozí, že ak jej prípad začnú preverovať úrady a machinácie s účtovníctvom sa naozaj dokážu, hrozí jej väzenie.

V tom prípade by si však zaslúžila titul najhlúpejšia „miliardárka“ na svete. Bežne totiž podnikatelia vymýšľajú, ako svoje zisky čo najviac ponížiť, aby platili čo najmenšie dane. V prípade Kylie Jenner sa však zdá, že ona, len aby sa dostala do rebríčka Forbes, robila presný opak.

„Myslím, že dôjde na neformálne vyšetrovanie, ktoré sa časom povýši na formálne a dôjde na predvolanie,“ vyjadril sa bývalý prokurátor mesta Los Angeles, Jan Handzlik. Podľa Forbes mala Kylie klamať už od roku 2016. „Hoci nemôžeme dokázať, že tie dokumenty sú falošné, hoci je to pravdepodobné, je jasné, že Kylie klamala,“ vyjadrili sa kompetentní z magazínu.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period