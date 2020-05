Sex mamy Kardashianiek (64): Preboha, TOTO malo zostať za dverami spálne!

LOS ANGELES - Iné by sa červenali! Klan Kardashianiek netreba nikomu predstavovať. Hviezdy reality šou Keeping Up With The Kardashians totiž patria medzi najvplyvnejšie celebrity súčasnosti. Spája ich i to, že nemajú žiaden problém s hanblivosťou. Hlavou klanu je mama - Kris Jenner (64), ktorá najnovšie prehovorila o pikantných detailoch svojho intímneho života.

64-ročná Kris Jenner a jej 39-ročný partner Corey Gamble sú spolu zhruba pät rokov. A ako prezrádza najnovšia epizóda šou Keeping Up With The Kardashians doma sa rozhodne nenudia. Brunetka bez ostychu priznala, že má stále chuť na sex.

Kris Jenner so svojim výrazne mladším partnerom. Zdroj: SITA

Intímnosti preberala počas obedu s najlepšou kamarátkou Faye. „Neviem, čo sa deje, ale myslím si, že to nie je normálne. Ja mám stále chuť na sex. Zrejme so mnou nie je niečo v poriadku,” poznamenala Kris, ktorá svoju priateľku šokovala. „Ty si ale zlé dievča! A Corey musí byť ten najšťastnejší muž na svete,” reagovala a dodala, že má ďakovať Bohu, že to tak je.

Kris sa tiež posťažovala, že so svojimi dcérami sa na túto tému rozprávať nemôže. „Mám svoj život a som žena, ktorou lomcujú hormóny. Viem, že Faye je človek, ktorý ma pochopí a nebude ma nijako súdiť. Sex v mojom veku jen nádherná vec. A moje dievčatá to nechápu,” uzavrela náruživá hviezda.

Kris Jenner sa počas obedu s kamarátkou rozprávala o intímnych záležitostiach. Zdroj: E!