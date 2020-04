Z princa Harryho herec: Manželka Meghan ho stiahla so sebou... Kráľovná nebude nadšená!

Meghan Markle a Harry sa rozhodli opustiť anglickú monarchiu a žiť život podľa seba neviazaní kráľovskými pravidlami. Najprv odišli do Kanady, odtiaľ sa presťahovali do kolísky svetových trhákov Los Angeles. Tmavovláska by sa totiž rada vrátila do vôd šoubiznisu a prvý krok už má za sebou. Prikývla na spoluprácu so spoločnosťou Disney, pre ktorú načítala komentár k dokumentárnemu filmu o slonoch. Dokonca vraj darovala svoj honorár na záchranu slonov. Zdá sa však, že teraz aj Harry nasleduje jej kroky.

Meghan Markle čítala komentár k dokumentárnemu filmu. Zdroj: SITA

A to sa zrejme nebude páčiť jeho babičke, kráľovnej Alžbete. Aby sa monarcha objavoval na obraze ako herec? Nuž ktovie, či to Harrymu vydrží. Podľa denníka Mirror dostal zatiaľ ponuku na rozprávku. Konkrétne ide o špeciálnu epizódu príbehu Lokomotíva Tomáš, ktorá tento rok oslávi 75 rokov. Aj samotný Harry mal na tejto rozprávke vyrastať. A aká je jeho úloha v spomínanom projekte? Sedieť v kresle a čítať knihu.

„Túto rozprávku sledovalo toľko rodín. Bola to inšpirácia pre deti, ktoré našli odpovede na niektoré otázky prostredníctvom zábavy a vzrušujúcich príbehov. Som hrdý na to, že ma požiadali o účasť na tejto špeciálnej epizóde,“ neskrýval svoje nadšenie mladší zo synov princa Charlesa. Zároveň praje rozprávke krásne výročie. Nuž, uvidíme, či sa Harry uchytí ako herec vo vodách Hollywoodu, alebo to nebude nič pre neho. Alžbeta II. by sa zrejme skôr potešila druhej možnosti.

Princ Harry zasa číta rozprávku. Zdroj: The Royal Family Channel