Selena Gomez z karantény ŠOKuje: Po lupuse ďalšia hrozivá diagnóza... Trpí vážnym psychickým ochorením!

LOS ANGELES - V čase karantény, ktorá je odporúčaná kvôli zúriacemu koronavírusu, sa mnohé známe tváre fanúšikom prihovárajú prostredníctvom live vysielaní na sociálnych sieťach. A práve v jednom z nich speváčka Selena Gomez (27) vyšla na svetlo sveta so šokujúcim priznaním - trpí vážnym duševným ochorením!

Selena Gomez to priznala v rozhovore s kolegyňou Miley Cyrus v live vysielaní na jej instagramovom profile. V relácii, ktorú blondínka nazvala Bright Minded, verejne prehovorila o tom, že trpí bipolárnou poruchou. „Navštívila som nemocnicu a po rokoch depresií a úzkostí som konečne prišla na to, prečo nimi trpím. Uvedomila som si, že som bipolárna,“ priznala jej Selena.

Po lupuse, ktorým tmavovláska trpí a kvôli ktorému musela pred pár rokmi dokonca podstúpiť transplantáciu obličky, sa tak 27-ročná speváčka musí pasovať s ďalšou vážnou diagnózou. Tvrdí však, že ju nedesí. „Čím viac mám informácií, tým viac mi to pomáha. Odkedy viem, čo to je, prestalo ma to desiť,“ dodala Gomez.

Známa speváčka sa o svojom probléme rozhodla verejne hovoriť zrejme aj preto, aby svojim krajanom dodala odvahu. Priznala totiž, že v jej rodnom Texase sa o duševnom zdraví veľmi nehovorí. „Vyžaduje sa, aby si vyzeral v pohode. Lenže potom u detí, tínedžerov... No proste u mladých vidím nazbieraný hnev, pretože tak chcú tiež pôsobiť, ale nie vždy to tak ide.“