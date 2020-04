Otec Angeliny Jolie šokuje: Má 81 a riskuje svoj život!

Jon Voight samozrejme vie, čo sa vo svete deje a na Twitteri zverejnil už viacero videí, v ktorých sa modlí za Ameriku v čase zúriaceho koronavírusu. „Tento národ je slobodný pod ochranou Boha. Jozua pozdvihol archu a ukáže svojmu kráľovstvu, že tento vírus nevyhubí jeho mužov. Bude bojovať do konca a predostrie Ježišovi svoje modlitby,” uviedol v jednom z nich.

Ďalej prosil Boha, aby odstránil toto prekliatie, ktoré nás zrazilo v strachu na kolená. A zdá sa, že Jon samotný sa spolieha asi skôr na svoje modlitby, než odporúčanú ochranu pred šírením vírusu. Fotografi ho totiž v týchto dňoch zachytili v Los Angeles bez rúška či rukavíc.

Voight si bol nakúpiť a práve obchody sú miestami, kde sa v týchto dňoch najviac koncentrujú ľudia. A on navyše patrí do rizikovej skupiny, veď už má 81 rokov. Dá sa povedať, že v tejto situácii naozaj hazarduje so svojím životom.