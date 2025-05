Trumpove 100% CLÁ na zahraničné filmy: Slávny herec ho CHVÁLI... Musíme ZACHRÁNIŤ Hollywood!

Jon Voight (Zdroj: TASR/SITA)

Herec Jon Voight nielen, že kroky Donalda Trumpa schvaľuje, ale aj hovorí, že s prezidentom spolupracuje na záchrane Hollywoodu. Prezradil to v rozhovore pre Variety. Jon tvrdí, že filmový priemysel skutočne potrebuje pomoc a že je dobrou správou, že prezidentovi na tom záleží, pretože to motivuje ľudí k tomu, aby vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce.

„Nemôžeme to nechať padnúť ako Detroit... Toto by nemala byť politické. Neviem, aké politické presvedčenie majú ľudia, s ktorými sme sa rozprávali. Hovorili sme s množstvom ľudí. Nerozlišujem ich podľa politickej príslušnosti,“ vyjadril sa Voight s tým, že podporuje dobrý plán Trumpa, pretože chce, aby sa Hollywood vrátil do zlatej éry.

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP Photo/Alex Brandon)

Navyše tvrdí, že on aj prezident Trump boli nespravodlivo kritizovaní a že politickí boj je už minulosťou. Teraz ide o to, aby sa ľudia spojili a priniesli filmovú produkciu späť do USA. Trumpove 100%-né clá sa stretli s rôznymi ohlasmi - komik Adam Carolla ho napríklad podporuje, naopak producent Charles Wassler tvrdí, že je to hrozný nápad.

Prečo varuje, aby Hollywood nedopadol ako Detroit?

Detroit bolo kedysi bohaté a prosperujúce mesto, centrum amerického automobilového priemyslu. V dôsledku mnohých faktorov - ako úpadok výroby, odchod veľkých spoločností, korupcia, vysoká kriminalita a zlé hospodárenie - sa však mesto dostalo do veľkých problémov a v roku 2013 dokonca vyhlásilo bankrot. Dnes sa Detroit často uvádza ako príklad mesta, ktoré prešlo dramatickým kolapsom.

Jon Voight (Zdroj: SITA)