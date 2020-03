Svetoznáma modelka v KORONA-KARANTÉNE: Fastfood, HOLÉ PRSIA a jasný odkaz pre všetkých!

NEW YORK - Kvôli koronavírusu majú ľudia na celom svete prikázané alebo minimálne odporučené zostať doma. Aby sa zamedzilo šíreniu choroby, množstvo známych tvárí vyzýva svojich fanúšikov, aby toto opatrenie dodržiavali. Modelka Bella Hadid (23) to urobila zaujímavým spôsobom...

Známa modelka je v dobrovoľnej izolácii už približne dva týždne. A vyzýva aj ostatných, aby nasledovali jej príklad. Aby všetkých donútila prečítať si pomerne dlhý text, doplnila ho naozaj zaujímavou fotkou.

Jej karanténa vyzerá tak, že sa napcháva fastfoodovými burritami a konzumuje ich hore bez.

Zdroj: Instagram BH

„Ja a moje burrito vám hovoríme – zostaňte doma!” začala svoj príspevok na Instagrame. Ako zdôraznila, domáca izolácia nechráni len ľudí, čo sa separujú od ostatných, ale doslova celý svet. Nákaza sa totiž šíri aj od osôb bez príznakov.

Modelka nechápe, že ľudia stále toto odporúčanie ignorujú. „Je to šialené, lebo všetko, čo treba urobiť, je spojiť sily a spomaliť ten vírus a ľudia majú stále problém pochopiť to. Nebuďte sebeckí!” uviedla.

A hneď pridala aj pár tipov pre tých, ktorí si nevedia predstaviť, čo by zatvorení doma robili. „Trávte čas so svojím psom/mačkou/rybou. Zvieratá sú pravdepodobne vo vytržení z toho, že majú vašu pozornosť 24 hodín denne. Naučte sa štrikovať. Popárujte nejaké ponožky. Napíšte báseň pre svoju mamu. Myslím, že TikTok by vás mohol zaujať. Nájdite si pieseň, čo vás povzbudí a naučte sa ju. A staňte sa lepším človekom!” vymenovala niekoľko možností.

A na záver: „Toto nie je žiadna novinka, ale... Umývajte si tie ruky, ľudia!”