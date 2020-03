61-ročná herečka na prahu smrti kvôli KORONAVÍRUSU: Toto nie je žiadna chrípka!

Linda Lusardi aj jej manžel Sam Kane boli pozitívne testovaní na koronavírus. Herečka sa minulý ťýždeň vyjadrila, že nikdy v živote sa necítila takto chorá. Bohužiaľ, pred pár dňami sa jej pohoršilo, obaja boli hospitalizovaní.

O 10 rokov mladší Sam už bol z nemocnice prepustený a v pondelok sa na Facebooku podelil o svoje pocity. „Toto nie je iba chrípka! Videl som, ako táto choroba priviedla moju ženu na prah smrti. Je to krutá, podlá, bezohľadná, nemilosrdná, temná choroba,” vyjadril sa a opísal jej priebeh takto: „Bolo to ako tri ruky. Jedna vás škrtí, ďalšia vám tlačí na tvár, ako to len ide, a posledná vám vytrháva srdce z hrude a proste to nechce prestať... celé dni. Ste bezmocní.”

Linda Lusardi a Sam Kane Zdroj: Instagram LL

Sam potom zopakoval, že naozaj nejde o nič také, ako je chrípka. „Prosím, prestaňte chodiť von. Ak to odporúčanie budete obchádzať, bude to trvať oveľa dlhšie, kým sa vrátime do normálu. Prosím, ľudia, zostaňte v bezpečí. Dva týždne sa držte od ľudí mimo vašej rodiny a ono to prejde. Je to jednoduché. Prosím, zostaňte, dnu,” apeloval na všetkých.

Linda včera zverejnila fotografiu z nemocnice a v popise poďakovala všetkým za milé slová a tiež zdravotníkom za ich pomoc.