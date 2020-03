KORONAVÍRUS Presúva sa ohnisko pandémie? Nakazených v USA pribúda: Amerika je na zlej ceste

WASHINGTON - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) očakáva, že budúca oficiálna štatistika ukáže veľmi výrazný nárast počtu ľudí nakazených novým koronavírusom aj počtu úmrtí na chorobu COVID-19. Podľa agentúry AP to dnes na tlačovej konferencii v Ženeve povedala hovorkyňa WHO Margaret Harrisová. Zo Spojených štátov amerických sa pritom môže stať nové ohnisko vírusu.

Väčšinu nových prípadov teraz podľa nej hlásia Európa a Spojené štáty. USA je však na veľmi nepríjemnej ceste stať sa novým ohniskom. Súhrnné informácie o počte nakazených a zomrelých WHO v Ženeve zverejnia až neskôr popoludní. Dáta, ktoré organizácia podľa Harrisovej za posledných 24 hodín dostala, ale už teraz ukazujú, že 85 percent nových potvrdených prípadov hlási Európa a Spojené štáty.

Obyvatelia New Yorku s rúškami Zdroj: SITA/Diana Černáková

Amerika ako nové ohnisko

Rýchly nárast počtu prípadov v USA podľa hovorkyne WHO naznačuje, že by sa mohla Severná Amerika stať novým ohniskom šírenia koronavírusu. Pôvodne bola epicentrom Čína, z ktorej sa vírus začal na začiatku tohto roka šíriť do sveta. V polovici marca označila WHO za ohnisko pandémie choroby COVID-19 Európu.

Ešte 11. marca sa však prezident USA Donald Trump hrdil vyjadreniami, že nový koronavírus je proti Američanom bezmocný. "Vírus proti nám nebude mať šancu. Žiadny národ nie je pripravenejší ani odolnejší ako Spojené štáty," pyšne vyhlasoval Trump.

Trump vyhlasoval, že vírus v USA nebude mať šancu Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci, Pool

WHO prirovnalo ochorenie k epidémii eboly v Afrike

Podľa pondelňajších údajov WHO sa na svete koronavírusom SARS-CoV-2 nakazilo takmer 335.000 ľudí. Chorobe COVID-19, ktorú vírus spôsobuje, podľahlo cez 14.500 pacientov. "Pri najhoršej epidémii eboly, ktorú sme kedy mali, tej v západnej Afrike, to trvalo dva roky, kým sme sa dostali na 11.000 úmrtí," zdvihla varovný prst hovorkyňa WHO.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

V Amerike je už viac, ako 46-tisíc prípadov a sú za Činou

Počet nakazených v USA medzičasom presiahol 46-tisíc a krajina sa tak ocitla v štatistikách potvrdených prípadov už na treťom mieste za Čínou a Talianskom. Počet obetí sa tam vyšplhal na 593. Harrisová na tlačovej konferencii v Ženeve tiež hovorila o "iskre nádeje" pri pohľade na situáciu v Taliansku, kde dva dni po sebe mierne klesá počet novo potvrdených prípadov nákazy. Zároveň ale varovala pred prehnaným optimizmom.

Trump sa chce vrátiť k otvoreniu ekonomiky

Túžba amerického prezidenta Donalda Trumpa čo najskôr otvoriť ekonomiku a začať spúšťať odstavené prevádzky, napriek pokračujúcemu šíreniu sa nového koronavírusu, môže viesť k opačnému efektu, než Trump očakáva. Počty mŕtvych môžu začať rýchlo rásť a obyvatelia budú mať obavy vyjsť z domu.

Trump v pondelok (23. 3.) na brífingu v Bielom dome vyhlásil, že ekonomika by sa podľa neho mala otvoriť do niekoľkých týždňov. Uviedol to napriek tomu, že počet úmrtí sa stále zvyšuje a v pondelok počet mŕtvych v dôsledku nového koronavírusu prvýkrát presiahol 100. Počas vystúpenia viackrát odmietol potvrdiť, či sa bude riadiť odporúčaniami zdravotníkov, ak by trvali na pokračovaní prísnych obmedzení aj za cenu, že tým ekonomika utrpí.

Zdroj: TASR/AP Photo/Alex Brandon

"Uvidíme, čo sa stane," povedal Trump. Dodal však, že USA neboli vybudované preto, aby nič nefungovalo a očakáva, že život sa do pôvodných koľají vráti veľmi skoro, "skôr, než do troch či štyroch mesiacov". Na otázku, či tým myslí, že krajina sa opätovne otvorí "do niekoľkých týždňov, nie mesiacov," odpovedal, že "s mesiacmi určite nepočíta".

Chcú mať amerických novinárov v Číne

Vydavatelia troch amerických denníkov požiadali v utorok Peking, aby teraz, v čase "spoločne prežívanej svetovej krízy", prehodnotil vyhostenie niektorých amerických novinárov z Číny, informuje agentúra Reuters. Čína 18. marca rozhodla odobrať akreditáciu niektorým americkým novinárom denníkov The Wall Street Journal, The Washington Post a The New York Times, časopisu Time a stanice Hlas Ameriky pôsobiacim v čínskych pobočkách.

"Dôrazne žiadame čínsku vládu, aby zrušila nariadenie pre Američanov pracujúcich pre naše organizácie, aby opustili krajinu," píše sa v spoločnom liste uvedených denníkov. Toto rozhodnutie opísali vo svojom liste ako škodlivé a v čase, keď svet bojuje s pandémiou koronavírusu, aj bezohľadné.

Senát opäť neschválil balík na záchranu ekonomiky

Horná komora amerického Kongresu neschválila v pondelok - druhý deň po sebe - návrh zákona, ktorý mal uvoľniť státisíce miliónov dolárov na pomoc ekonomike Spojených štátov v čase koronavírusovej krízy. Stalo sa tak napriek tomu, že podľa senátorov bolo odobrenie záchranného plánu blízko.

Zdroj: SITA/AP Photo/Patrick Semansky

Vláda Spojených štátov je pod intenzívnym tlakom, aby schválila legislatívu, ktorá by zabezpečila historicky vysokú finančnú čiastku z federálnych zdrojov na prevenciu pred zničujúcim ekonomickým kolapsom, informuje tlačová agentúra AFP. Nátlak rastie v čase, keď sa smrtiaca pandémia šíri v amerických štátoch ako New York či Kalifornia. Demokrati sa však tejto republikánskej iniciatíve vzopreli s tým, že podľa nich ide o nedostatočnú ochranu pracovníkov. Návrh zákona v Senáte napokon neprešiel v pomere hlasov 49:46, pričom na jeho schválenie bolo potrebných 60 hlasov.