Známy hudobník (59) porazil KORONAVÍRUS: Bola to turbo-chrípka, ale nezabilo ma to!

LONDÝN - Nový koronavírus zasiahol aj mnohých známych ľudí. Jedným z nakazených bol aj basgitarista populárnej britskej skupiny Duran Duran. John Taylor (59) uznáva, že to nebolo úplne ľahké, ale zároveň chce, aby aj jeho príklad priniesol ľuďom optimizmus, že Covid-19 sa dá poraziť.

V noci sa na facebookovej stránke populárnej skupiny Duran Duran objavilo oznámenie od basgitaristu Johna Taylora, ktorý priznal, že pred tromi týždňami bol pozitívne diagnostikovaný na koronavírus.

„Zrejme som obzvlášť zdravý 59-ročný človek – rád si to o sebe myslím – alebo som dostal iba miernu formu Covid-19, ale približne po týždni, ktorý by som opísal ako turbo-chrípku, som z toho vyšiel tak, že sa cítim dobre – a musím priznať, že mi nevadila karanténa, lebo mi dala príležitosť na zotavenie,” uviedol John.

Zdroj: Facebook Duran Duran

Ako ďalej dodal, rozhodol sa prehovoriť preto, že táto pandémia vyvoláva veľa strachu, aj keď je, samozrejme, v mnohom oprávnený. Ale zároveň chce do ľudí vliať aj nádej a optimizmus svojím príkladom. „Chcem, aby ste vedeli, že to nie je vždy zabijak a my môžeme a aj porazíme tento vírus,” vyhlásil a zároveň vyjadril účasť všetkým, ktorým Covid-19 spôsobil bolesť alebo stratu niekoho blízkeho.

„Nemôžem sa dočkať, kedy budem znovu na javisku, zdieľať hudbu, lásku a radosť. Zostaňte v bezpečí, v spojení a buďte kreatívni,” rozlúčil sa na záver s fanúšikmi.