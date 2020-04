Spoveď herečky o príznakoch KORONAVÍRUSU: Chcela som zomrieť!

Exkluzívnu spoveď manželov a fotku Lindy z nemocničného lôžka priniesol portál starspost.com. Lusardi strávila v nemocnici 10 dní, no dnes je už doma so svojím manželom Samom. Po pár dňoch v jeho starostlivosti sa rozhodla prehovoriť o svojom boji s chorobou.

Linda prezradila, že bolesť bola tak neznesiteľná, že si priala zomrieť. „Došlo to do štádia, že sme sa obaja modlili, aby sme sa už nezobudili, lebo to bolo také zlé,” priznala. A jej manžel doplnil: „Len sme sa pozreli jeden na druhého a povedali: Toto nedokážeme zvládnuť.”

Príznaky, s ktorými sa museli vysporiadať, neboli vôbec mierne. „Bolo to strašné. Bolo to, akoby ma škrtila diablova ruka a tlačila ma nadol a smiala sa mi do tváre,” uviedol herecký agent. „Bolo to to najtemnejšie, najdesivejšie, čo som zažil,” dodal.

Zdroj: Instagram LL

A ako to celé začalo? „Mala som horúčku, cítila som sa nepríjemne a čudne, stále sa to zhoršovalo. Vaša hlava bolí, váš mozog bolí a cítite sa, akoby na vás sedel slon,” povedala Linda. „Nakláňala som sa kašľajúca cez okraj postele a pľula som do vedra. Tie výlučky boli modré,” dodala.

Nakoniec si manželia zavolali pomoc a boli hospitalizovaní. Obaja boli pozitívne testovaní na Covid-19. Stav o 10 rokov mladšieho Sama sa zlepšil pomerne rýchlo, no Linda musela bojovať dlhšie pod dohľadom lekárov. „Pýtala som sa ho: Zvládnem to? A on povedal: Máte 61, nemôžem vám nič zaručiť, netušíme, s čím bojujeme,” priblížila Linda rozhovor s doktorom, po ktorom sa rozplakala.

Sam si myslí, že vírus priniesol domov práve on. V čase, keď ešte v Británii nebolo odporúčané izolovať sa od ostatných, totiž absolvoval obchodné stretnutie.