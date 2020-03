ŠKANDÁL na palube lietadla: Opitý Ned Stark z Hry o tróny (60) sa pobil s manželkou... Musela zasahovať posádka!

LONDÝN - Britský herec Sean Bean (60) sa do povedomia verejnosti zapísal najmä ako Ned Stark v seriáli Hra o tróny, či ako Boromir z Pána prsteňov. V týchto dňoch sa mu však podarilo na seba upozorniť mega škandálom. Opitý sa totiž pobil so svojou manželkou na palube lietadla. Upokojovať ich musela posádka!

Ako informuje Dailymail, herec si deväťhodinový let z Vancouveru do Londýna krátil popíjaním alkoholických nápojov, ktoré mal na palube 1. triedy British Airways zadarmo. S pohárikmi vína to však zjavne prehnal... V jednom momente sa totiž medzi ním a jeho manželkou Ashley Moore strhla hádka.

„Hádka sa vystupňovala v momente, keď sa Ashley načiahla a vyliala plný pohár vína do Seanovho lona,“ prezradil denníku The Sun svedok. V tom momente mal herec vybuchnúť, začať kričať a po svojej manželke v zlosti hodiť pohár.

Zasahovať musela posádka lietadla, ktorá celú situáciu upokojovala. Dvojica mala však obrovské šťastie, lebo okrem hanby incident nemal žiadne ďalšie následky – všetko sa vyriešilo dohovorom a nebolo potrebné volať políciu.

Sean Bean s manželkou Ashley Moore spôsobili na palube lietadla veľký rozruch. Zdroj: Profimedia