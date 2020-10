Český spevák na koncerte opitý a na drogách? Vráťte honorár!

Tak na toto vystúpenie fanúšikovia len tak nezabudnú. A nie preto, že by videli fenomenálny výkon. Koncert v českom Krumlove totiž kapele Hentai Production vôbec nevyšiel – vinou jej vlastného speváka. „Byť frontmanom vašej kapely, tak vrátim peniaze organizátorom za koncert v Českom Krumlove. To, čo predviedol, bola totálna tragédia. Zvyšku kapely je mi ľúto a vážim si ich snahu,” napísal podľa webu Expres.cz na stránky skupiny fanúšik Šimon.

Zdroj: youtube.com

Podľa jeho slov Radek nespieval, nič nepredviedol, iba sa váľal po zemi a neustále odchádzal z pódia. A tak sa údajne skupina rozhodla honorár za koncert z konca augusta vrátiť. Lenže nestalo sa tak. „Chalani sľúbili, že pošlú organizátorom peniaze naspäť za to, že totálne pokašľali koncert. Množstvo tvrdých drog a neprimerane veľa chľastu. No proste hnus. Zodpovednosť nikde. Falošné sľuby a samá lož, je mi z toho smutno, som zhnusený. S touto kapelou už nechcem nič mať. Píšem to sem, aby som to v sebe uzavrel a opustil. A tiež varoval prípadne niekoho, aby si dal bacha,” uviedol istý David, ktorého sa táto situácia evidentne osobne dotýka.

Na tieto slová reagoval samotný Škarohlíd, ktorý v podstate priznal, že naozaj koncert neustál. „Nikdy sa nehovorilo o vrátení všetkých peňazí. To nevie, kde si zobral, pretože chalani to odohrali. Hovorilo sa o zľave za moju tragikomédiu. Dúfam, že sa ti uľavilo a necháš nás to v pokoji doriešiť,” napísal spevák.