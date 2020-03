Nezastavil ich ani KORONAVÍRUS: Nekonečný seriál sa točí ďalej... urobili iba TOTO!

LONDÝN - Ešte nedávno sa v Británii konali demonštrácie, polmaratóny a ľudia chodili aj na koncerty. Po obrovskej kritike prišlo odporúčanie vlády, aby občania nechodili do reštaurácií a pubov. Televízie pomaly pristupujú k zastaveniu výroby seriálov. No nie vo všetkých prípadoch. Nekonečný príbeh Coronation Street bude zatiaľ pokračovať... s malými zmenami.

Už viacero televíznych programov dostalo stopku aj v Británii, no zatiaľ rozhodnutie o zastavení leží len na pleciach producentov. A tí nechcú prísť o peniaze... A tak pokračuje napríklad nakrúcanie seriálu, ktorého názov sa vizuálne spája práve s nebezpečným vírusom – Coronation Street.

Jediný ústupok prišiel v podobe intímnych scén. Ako informuje The Sun, momenty s bozkami boli prepísané, aby bol dodržaný „obmedzený fyzický kontakt”.

Zdroj: ITV

Jeden z hercov mal príznaky ochorenia, a tak strávil istý čas v izolácii. Našťastie sa u neho vírus nepotvrdil a vrátil sa na pľac. Či je múdre opäť natáčať, je otázne. „Ak by seriály zmizli z vysielacieho plánu, boli by tam veľké medzery, ktoré by nám spôsobili bolenie hlavy,” anonymne povedal človek z televízneho prostredia.

Seriál je nakrúcaný s istým predstihom, preto v aktuálnych častiach diváci ešte uvidia aj bozkávanie a objímanie. Zatiaľ sa ale evidentne nikto nezaoberal hromadnými scénami a ochranou starších hercov, ktorí sa v tomto počine objavujú.

Zdroj: ITV