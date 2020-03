Nechutný podraz na princa Harryho: Stal sa obeťou podvodu!

Vystreliť si z britského monarchu, to sa nepodarí len tak hocikomu. A predsa boli dvaja ruskí youtuberi úspešní. Alexej Stojlarov a Vladimir Kuznecov, ktorí sú známi ako Vovan a Lexus, totiž podviedli princa Harryho. Nechutne si z neho robili žarty, keď sa vydávali za aktivistku Gretu Thunberg a jej otca a konverzovali s ním o dôležitých témach. Manžel Meghan Markle si vôbec nič nevšimol!

O Harrym je známe, že je veľký bojovník za zlepšenie klimatických podmienok, a tak sa skutočne veľmi potešil, keď mu zavolala Greta Thunber so svojím otcom Svantem. Teda, aspoň si myslel, že ide o nich dvoch. A práve preto im povedal veci, ktoré by zrejme inak do sveta nevypustil. Mimo iného totiž prehlásil o Donaldovi Trumpovi, že má na rukách krv kvôli tomu, že presadzuje záujmy uhoľného priemyslu.

To však nie je všetko. Údajnej Grete prisľúbil aj pomoc s presťahovaním tučniakov na severný pól. Reč prišla aj na čím ďalej, tým viac sa blížiaci odchod Harryho a Meghan z kráľovskej rodiny. Ako to celé ešte stále monarcha objasnil?

Ruskí youtuberi si nechutne vystrelili z princa Harryho. Zdroj: SITA

„Môžem vás uistiť, že oženiť sa s princom alebo princeznou nie je také, ako sa to zdá byť. Je tu niekoľko rôznych rovín a dielov do skladačky. Niekedy správne rozhodnutie nie je jednoduché, ale pre moju rodinu toto rozhodnutie správne bolo, aby sme mohli chrániť nášho syna. Myslím, že po celom svete je množstvo ľudí, ktorí nás dokážu rešpektovať za to, že rodinu staviame na prvé miesto. Je to zložité, ale začíname nový život,“ vyjadril sa princ Harry. Dokonca mal tvrdiť aj to, že sú s Meghan kompletne oddelení od kráľovskej rodiny a nový život sa mu páči omnoho viac.

Grete mal poradiť, aby sa s prosbou o pomoc obrátila na britského premiéra Borisa Johnsona. Vraj by u neho mohla pochodiť. „Je to dobrý muž, vy ste jedna z mála ľudí, ktorí sa mu môžu trafiť do duše a prinútiť ho, aby vo vás veril,“ povedal Harry a povzbudil mladú aktivistku v jej boji. „Svet je vedený niektorými veľmi chorými ľuďmi, takže ľudia ako vy a celá mladšia generácia sú tými, ktorí niečo zmenia. Ľudia sa musia prebudiť a jediný spôsob, ako sa prebudiť a donútiť sa uvedomiť si vážnosť situácie, je robiť extrémne veci,“ zneli jeho slová, ktoré predniesol s vierou, že skutočne telefonuje s Thunbergovou.

Princ Harry si myslel, že telefonuje s mladou aktivistkou Gretou Thunberg a jej otcom. Zdroj: SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin, File

Youtuberi, ktorí stáli za celým týmto nechutným podrazom na princa Harryho, zverejnili nahrávku na internete, no momentálne sa už dohľadať nedá. Práve to, že sa nechal otec malého Archieho takto napáliť, robí vrásky na čele expertom na bezpečnosť. Tá môže byť totiž ohrozená. „Odišli od rodiny a akokoľvek si myslia, že je to pre ich vlastnú ochranu, jednou z výhod bytia v kráľovskej rodine je práve ochrana, o ktorú prišli,“ vyjadrila sa bývalá tlačová sekretárka kráľovnej podľa portálu extra.cz.

Princovi Harrymu mala vraj volať Greta Thunberg, v skutočnosti šlo o dvoch Rusov. Zdroj: TASR/AP