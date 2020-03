Harryho takto už NIKDY neuvidíme! S Meghan si to ale poriadne užili

Meghan a Harry

Zdroj: SITA

LONDÝN - Všetky oči na nich! Ako sme vás na topkách informovali, Vojvoda (35) a Vojvodkyňa (38) zo Sussexu si momentálne plnia posledné povinnosti pred tým, než koncom marca odstúpia z pozície vyššie postavených členov monarchie. V sobotu večer zavítali do Royal Albert Hall, kde sa konal The Mountbatten Festival of Music. Urodzený pár vyzeral fantasticky a prítomní im vzdali poctu búrlivým potleskom.