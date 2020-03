Kedysi nerozluční bratia William a Harry: KONIEC... Ani spolu neprehovorili!

LONDÝN – V minulosti boli William (37) a Harry (35) nerozlučnými bratmi, no od určitého obdobia medzi nimi panuje veľké napätie. Nejeden z tejto situácie obviňuje manželku ryšavého monarchu a neprospeli tomu ani udalosti posledných týždňov. Odcudzení princovia sa po dlhšom čase opäť osobne stretli, no bratské zvítanie to ani zďaleka nepripomínalo.

Vo Veľkej Británii sa členovia kráľovskej rodiny stretli pri príležitosti dňa spoločenstva Commonwealth, pričom tejto udalosti sa zúčastňujú každý rok. A predsa bol tento ročník iný, ako tie predošlé.

Pomaly, ale isto sa blíži odchod Harryho a Meghan Markle z anglickej monarchie, a tak neprišli ani oficiálne s kráľovnou a princom Charlesom. Prišli dokonca skôr a doviezli sa autom, pričom tesne po nich dorazili aj William s Kate Middleton. Už rozdielny príchod v 2 rozličných autách veľa napovedá, pričom za pravdu tomu dáva i odborník. „Je vidieť, že sa ich cesty rozišli,“ vyjadril sa pre magazín People.

The Duke & Duchess of Sussex in deep conversation with the Earl of Wessex at the #CommonwealthDay Service. pic.twitter.com/VvuPRXorqQ — Royal Central (@RoyalCentral) March 9, 2020

Bratia William a Harry spolu vôbec nekomunikovali. Zdroj: SITA/Phil Harris /AP

O tom hovorí aj zvítanie dvoch bratov, ktoré bolo formálne a nanajvýš vlažné. Kým William a Kate sedeli vpredu, Harry a Meghan diagonálne za nimi. Manželky bratov sa doslova vyhýbali zrakovému kontaktu a rozdelili si na rozhovor inú manželskú dvojicu – Edwarda s manželkou Sophie. Kým Kate konverzovala so Sophie, Meghan sa rozprávala so strýkom svojho manžela.

Kedysi nerozluční bratia William a Harry spolu vôbec neprehovorili a napätie medzi nimi by sa dalo krájať. „Nerozišli sa v dobrom, no obom sa uľavilo, že už je koniec,“ povedal pre spomínaný magazín zdroj z okolia kráľovskej rodiny. Koniec to zrejme skutočne je, pretože toto malo byť posledné oficiálne podujatie Harryho a Meghan v rolách vyšších členov kráľovskej rodiny. Nuž, uvidíme, či k sebe synovia princeznej Diany ešte nájdu cestu a hodia za hlavu tieto sváry.

The Duchess of Sussex waves to the Duke & Duchess of Cambridge as they arrive at the #CommonwealthDay Service pic.twitter.com/G5S4382d0w — Royal Central (@RoyalCentral) March 9, 2020

Na oslavu dňa spoločenstva Commonwealth prišli bratia William a Harry s manželkami separátne. Zdroj: SITA/Phil Harris /AP ​