Milostný život Toma Cruisa top témou: Roky bez ženy a teraz... Čože?!

Tom Cruise je verejnosťou vnímaný nielen ako talentovaný herec, ale aj zanietený scientológ. Čo sa súkromia týka, slávny umelec má za sebou stroskotané manželstvá s herečkami Mimi Rogers, Nicole Kidman i Katie Holmes. Mnohí fanúšikovia by mu dopriali nejakú oficiálnu partnerku, a tak nečudo, že sa v médiách vedú rôzne špekulácie.

Hviezda Mission Imposible bola spájaná napríklad s Elisabeth Moss. Dôvodom boli paparazzi zábery, na ktorých sa Cruise túli k blonďavej slečne. Herečka, ktorá sa zviditeľnila napríklad účinkovaním v seriáli Príbeh služobníčky, tiež vyznáva scientológiu. V uplynulých dňoch sa v médiách dokonca hovorilo, že Tom požiadal Elisabeht o ruku.

Blondínka však počas rozhovoru v šou Watch What Happens Live uviedla veci na pravú mieru. „Bola som zmätená. Ľudia mi gratulovali, písali a pýtali sa ma, prečo som im to nepovedala. Ale moji priatelia sa zabávali, pretože vedeli, že to nie je pravda,” uviedla Elisabeth. Tiež prezradila, že ženou na spomínaných záberoch nemohla byť ona. ​„Nikdy som nenosila takýto účes,” uzavrela. Škoda, nie? Veď s Tomom by sa k sebe celkom hodili..

Elisabeth Moss sa tiež hlási k scientológii. Zdroj: SITA

Elisabeth Moss spájali média s Tomom Cruisom. Pravda je však iná. Zdroj: SITA