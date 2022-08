55-ročná Nicole Kidman šokuje svalnatou postavou: Budete na ňu zízať s otvorenými ústami!

Nicole v súvislosti s pózovaním pre magazín Perfect vysvetlila, že kostymérka pre ňu pôvodne vybrala iný outfit, ale ona trvala na tom, aby mala na sebe práve toto. „Hovorila som si: „Nie, nie, toto sa mi páči! Môžem to nosiť?" poznamenala a dodala, že kostymérka bola dosť prekvapená.

Titulná fotografia bola jednou zo série avantgardných snímok, ktoré nafotil fotograf Zhong Lin pre tretie vydanie magazínu Perfect. Ten oslavuje najväčšie ikony popkultúry. Reakcie na seba nenechali dlho čakať a pod fotografiou sa objavilo množstvo komentárov vrátane jedného od austrálskej herečky Naomi Watts, ktorá na Instagrame uviedla: „Wow, za všetky tieto fotky! A tie brušné svaly, Nic!“

Ale nie každému sa odvážne fotenie hviezdy páčilo a svoju kritiku dali najavo. Niektorí fanúšikovia hovoria, že vyzerá ako „komiksová postava“. „Úžasné, čo dokáže photoshop a make-up,“ napísal jeden kritik. „Je úžasná, zvnútra aj zvonku, ale je zrejmé, že predmetný obrázok bol značne upravený vo photoshope,“ dodal ďalší.

FOTO: Kliknutím na šípku sa vám zobrazia ďalšie fotografie.

Niektorých nezaujatých fanúšikov zmiatla jej pleť úplne bez vrások a nerovnomerný účes. „Čo to, do pekla, má s vlasmi? Vyzerá to, že niečo, čo by si urobilo trojročné dieťa, keby dostalo do rúk nožnice,“ komentoval jeden. „Má dosť peňazí, aby si mohla dovoliť slušný účes. Neviem, asi nie som dosť umelecký, aby som to pochopil.“ Iný dodal, že sa na Nicole prejavili filtre, operácie a rozhodne nestarne prirodzene.

Hviezdna herečka má v súčasnosti rozpracovaných niekoľko projektov, vrátane nadchádzajúceho pokračovania Aquaman, v ktorom sa opäť ukáže s Jasonom Momoom. Snímka má vyjsť v roku 2023.