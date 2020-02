Manželka Johna Legenda o svojej dcére: Nerada sa fotí, toto na ňu ale VŽDY zaberie

LOS ANGELES - Dcéra americkej modelky Chrissy Teigen a speváka Johna Legenda, si síce zapózovala s rodičmi pre reklamy, časopisy či sociálne siete, no nerada sa fotí. V rozhovore pre magazín People to povedala 34-ročná Tiegen.

Ako prezradila, vďaka "úplatkom" sa jej však triapolročnú Lunu darí dostať na fotky. "Určite neznáša fotografie, paparazzov, čokoľvek. Všetko, čo vidíte na mojom Instagrame, urobí za štvrťdolár alebo Sour Patch Kid (druh sladkosti - pozn)," vysvetlila.

Teigen, ktorá s manželom vychováva aj 21-mesačného syna Milesa, v rozhovore okrem iného uviedla, že vie byť niekedy kritická k tomu, aký je rodič. "Veľa toho cítim, keď deti viac priťahuje John. Vidíte to a páči sa vám to, pretože viete, že ste si vybrali správnu osobu. Ale potom si tiež pomyslíte, prečo tak nemilujú mňa? Ako matka by ste mali mať také puto s vaším dieťaťom, a keď sa to nestane, začínate byť smutná," povedala a zároveň dodala, že sú si s dcérou veľmi blízke.

"Teraz si s Lunou nemôžeme byť bližšie. Nebola by som taká matka, aká som teraz s Milesom, nebyť ťažších začiatkov s Lunou. A teraz viem, aké sme si blízke, takže to veľmi pomáha," podotkla. Christine "Chrissy" Teigen debutovala v roku 2010 na titulnej strane plavkového vydania časopisu Sports Illustrated.

O štyri roky neskôr sa pri príležitosti 50. výročia edície objavila na jej obálke spolu s Ninou Agdal a Lily Aldridge. Predstavila sa tiež napríklad vo videoklipoch ku skladbám All Of Me či Love Me Now jej manžela Johna Legenda. Príležitostne sa venuje aj moderovaniu a herectvu. Je tiež autorkou kuchárskej knihy Lahodné pokušenia (2016).