Prsia známej modelky si prešli kde-čím: Chce sa ich zbaviť!

LOS ANGELES - Prekvapivé rozhodnutie! Chrissy Teigen (34) sa venuje modelingu už dlhé roky. Dnes je z nej už aj dvojnásobná mamička, ktorá na sociálnych sieťach zverejňuje čokoľvek. Napríklad bez ostychu komentuje svoje vnady. Tie si dala pred 10 rokmi zväčšiť. A dnes by sa ich najradšej zbavila.

Modelka Chrissy Teigen, ktorá je manželkou speváka Johna Legenda, nemá problém zabávať sa na svoj účet. Minule bez okolkov vtipkovala, že jej prsia po dvoch deťoch už nie sú to, čím bývali a má ich o dosť nízko.

Tentokrát boli vnady sympatickej modelky opäť na pretrase. Chrissy totiž fotkami z minulosti priznala, že má vlastne silikónové implantáty. „Šťastné 10. výročie týmto prsiam!” pripísala k záberom Teigen.

Chrissy Teigen zverejnila na sociálnych sieťach fotky z minulosti. Zdroj: Twitter

Chrissy v nedávnom rozhovore pre Glamour UK prezradila, že si dala prsia zväčšiť, keď mala zhruba 20 rokov. „Chcela som, aby mi ich bolo vidieť, keď budem pri pózovaní ležať na chrbte. Ale potom prišli deti, naplnili sa mi mliekom a teraz to už nie je to, čo pred tým,” uviedla.

Manželka známeho speváka priznáva, že si chce dať implantáty vybrať a prsia zdvihnúť. Kvôli koronavírusu to však momentálne neprichádza do úvahy. Zároveň má z operácie trošku strach. „Keď máte deti, rozmýšľate už inak. Operácia pŕs nie je zrovna spôsobom, akým by som chcela zomrieť,” uzavrela.