Sexi Penny? Takto vyzerá herečka z Teórie veľkého tresku bez mejkapu!

Kaley Cuoco

Zdroj: twitter.com/Devoted League

FOTO VNÚTRI

NEW YORK - Aj známe herečky sa občas vyberú do ulíc nenalíčené. Aktuálne zahraniční fotografi zachytili Kaley Cuoco (34) z Teórie veľkého tresku. Bez mejkapu, v dlhej bunde, pohodlných čižmách a čiapke vyzerala ako ktorákoľvek iná obyvateľka New Yorku.