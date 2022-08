Krásna herečka SKONČILA po rozvode NA DNE: Myslela som si, že strácam rozum...

LOS ANGELES - Obľúbená herečka Kaley Cuoco (36), ktorú diváci poznajú hlavne vďaka postave Penny zo seriálu Teória veľkého tresku, priznala, že si nedávno prešla poriadne náročným obdobím. To nastalo krátko po tom, ako sa minulý rok rozviedla so svojím druhým manželom Karlom Cookom (31).

Pre Kaley Cuoco to bolo teda už druhé manželstvo, ktoré nedopadlo dobre. V priebehu rokov 2013 - 2016 tvorila pár s bývalým profesionálnym tenistom Ryanom Sweetingom (35). Šťastie v láske tak táto usmievavá herečka stále hľadá.

Práve posledný rozchod jej ale spôsobil značné psychické problémy. Blondínka v nedávnom rozhovore pre magazín Variety priznala, že sa po rozpade druhého manželstva veľmi trápila. Všetko sa malo začať v čase, keď natáčala seriál Letuška.

Galéria fotiek (9) Kaley Cuoco a Karl Cook

Zdroj: twitter.com/Yahoo Entertainment

„Počas prvého mesiaca natáčania som povedala producentom, že potrebujem pomoc. Bolo zvláštne povedať to nahlas. Všetci však boli veľmi milí, ústretoví a hlavne ochotní pomôcť mi. Som veľmi hrdá na to, že som pracujúca a nezávislá žena a že som schopná robiť všetko sama. Vtedy som to však nedokázala," povedala Kaley.

„Všetok môj čas som venovala práci. Chcela som potlačiť depresiu a nedať jej šancu ovplyvniť môj život. Bola som veľmi sklamaná a utrápená. Veľa času som vtedy preplakala. Nanešťastie, rola, ktorú som hrala, bola tiež hrozne depresívna, čo mi vtedy veľmi nepomohlo. Preto som vyhľadala odbornú pomoc a začala chodiť na terapie. Bolo to veľmi náročné obdobie," doplnila herečka.

Ako doplnok svojej terapie si k sebe nasťahovala herečku a svoju dobrú kamarátku Zosiu Mamet (34). „Veľmi som potrebovala mať niekoho pri sebe. Myslela som si, že strácam rozum. Nikdy som sa necítila tak osamelá. Zosia vtedy nemala svoj vlastný dom a tak som jej navrhla, aby sa nasťahovala ku mne," uzavrela umelkyňa.