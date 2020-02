Fíha, Jennifer Aniston ignorovala Brada, zaujímal ju iba TENTO MUŽ: To by bol ale párik!

Na januárovom odovzdávaní Screen Actors Guild Awards spôsobili Jennifer Aniston a Brad Pitt ošiaľ tým, ako srdečne sa k sebe správali. Mnohí fanúšikovia už videli exmanželov opäť pokope.

Zdroj: profimedia.sk

Na párty po Oscaroch však bola situácia úplne iná. „Videl som ju prechádzať popri Bradovi a povedala mu rýchle ahoj. Potom strávila veľa času debatovaním s Jonom,” povedal zdroj pre The Sun Online.

V tomto prípade ide o Jona Hamma, ktorý je tiež herec. Zahral si napríklad v dráme The Report, v akčnom filme Baby Driver alebo komédii Špióni odvedľa.

Zdroj: Warner Bros.

Podľa zdroja Jennifer a Jon spolu trávili takmer všetok čas a každý si to všimol. Už minulý rok o nich špekuloval magazín NW. Vtedy herečkini zástupcovia pre médiá povedali, že títo dvaja sú len kamaráti. Ale človek nikdy nevie, veľakrát sa stalo, že priateľstvo prerástlo do lásky. A bol by z nich naozaj pekný párik.