Expert o Jennifer a Bradovi: Bola tam chémia... Ukázal jej mužnosť!

To, aký je teraz vzťah medzi Jennifer a Bradom, riešia po nedeľnom večere všetci. Venovali sa tomu aj v britskej relácii This Morning, kde sa k nim dokonca vyjadroval odborník na neverbálnu komunikáciu.

Mike Carter v živom vysielaní poznamenal, že z oboch strán medzi nimi vidí silnú sexuálnu príťažlivosť. A pozornosť venoval aj tomu, ako Brad držal svoju cenu.vyjadril sa expert.

Pre vysvetlenie uvedieme, že falické symboly sú tie, ktoré reprezentujú vztýčený penis. Samec takýmto gestom dáva najavo svoju mužnosť, potenciu a ochotu dobýjať dotyčnú partnerku.

Zdroj: Profimedia

Iskrenie si všimli aj fanúšikovia. A pod fotografiami, ktoré Jennifer zverejnila po nedeľnom odovzdávaní cien, sa vyskytlo mnoho komentárov o ich vzťahu. Niektorí sa pýtali, či autorom fotografií je práve Brad, či je na zábere vaňa v jeho dome alebo dokonca je na obrázku jeho cena.

„Ak on chce a ty si otvorená, tak dovoľ tomu mužovi získať ťa späť. On vie, čo stratil a ak je taký šťastlivec, že dostane ďalšiu šancu, som si istá, že ťa už nikdy nenechá odísť. Bol proste blbec a sám to vie,” napísala jedna z množstva fanúšikov. Ďalší Jen doslova prosia, aby sa dali znovu dokopy. „Myslíte, že nám napovedá, že Brad z nej strhol tie šaty?” fabuloval ďalší komentujúci.