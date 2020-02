Tučná SuperStar je minulosť: Schudla... A takto vyzerá v latexe!

Kelly Clarkson

Zdroj: SITA

LOS ANGELES - Tej to ale pristane! Kelly Clarkson (37) pozná verejnosť ako prvú víťazku šou American Idol, u nás známu ako SuperStar. Pre jej kariéru to bol skvelý odrazový mostík. Pracové úspechy ale nie sú to jediné, čím sa môže pochváliť. Je tiež šťastne vydatou dvojnásobnou matkou. Navyše,v poslednom období sa jej podarilo schudnúť a vyzerá skvele. Pozrite sa!