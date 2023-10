Slávna speváčka sa od HANBY takmer prepadla pod zem: Počas koncertu jej VYPADLI PRSIA... Rýchlo utekala do zákulisia!

Kelly Clarkson (Zdroj: SITA)

Kelly Clarkson si momentálne užíva svoje rodné USA, kde v týchto dňoch koncertuje. Vystúpila aj v štáte Minnesota. Tam svojim fanúšikom predviedla svoje umenie a zaspievala im viacero zo svojich známych hitov, ako sú napríklad Because Of You či Miss Independent.

Na toto vystúpenie však len tak ľahko nezabudne ani samotná speváčka. Počas šou ju totiž zradil outfit a takmer prítomným ukázala svoje prsia. Po chvíli tak radšej odišla do zákulisia, kde všetko napravila a svojim fanúšikom sa po koncerte za toto prerušenie ospravedlnila.

„Som v pohode? Počkajte, nemala by som to opraviť?" povedala speváčka. Na sociálnych sieťach si z nej okamžite začali robiť fanúšikovia srandu a celú situáciu vtipne okomentovali. „Bolo strašne vtipné, ako sa spýtala, či by to mala napraviť. No áno, bolo by to fajn," napísala jedna z nich. „Je veľmi vtipná a hlavne sa drží nohami pevne na zemi," doplnil ďalší.