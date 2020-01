Návrat obľúbených Priateľov?! Ross sa vyjadril jednoznačne

Priatelia prišli na televízne obrazovky v roku 1994, ubehlo teda už 25 rokov odvtedy, čo si získali prvých fanúšikov. Neustále reprízy sú však naďalej obľúbené. A nedávno sa opäť natáčalo Beverly Hills 902 10, tak prečo by sa zase nemohli spojiť aj Monica, Ross, Chandler, Phoebe a Rachel?

Zdroj: Instagram JA

Nuž, Ross, teda herec David Schwimmer, má na to jasný názor. „Nemyslím si, že je to možné, každý z nás má už úplne inú kariérnu cestu. A myslím si, že všetci si myslia to isté – prečo sa zahrávať s tým, čo sme považovali za najlepší spôsob ukončenia seriálu?” cituje ho The Sun.

Zdá sa však, že pokusy o oživenie Priateľov tu reálne boli a nešlo len o klebety. Len Davidovi sa proste nápady na nové časti nepozdávali. „Muselo by to mať kreatívny zmysel a nič, čo som doteraz počul, čo nám bolo prezentované, zmysel nedávalo,” uviedol a dodal: „Nechcem robiť nič len pre peniaze.”